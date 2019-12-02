В Санкт-Петербурге умер главный архитектор Эрмитажа Валерий Лукин

В Санкт-Петербурге в возрасте 78 лет ушел из жизни главный архитектор Государственного Эрмитажа Валерий Лукин. Трагическую новость сообщил гендиректор музея Михаил Пиотровский.

«Совершенно неожиданно и близко к своему дню рождения ушел от нас Валерий Лукин», - сказал Пиотровский.

Генеральный директор Эрмитажа добавил, что Лукин был прекрасным специалистом, в котором сочетались архитектурный талант и активность.

«Он автор многих архитектурных идей, пространственных идей с заботой об архитектуре Эрмитажа, сохранении его особости», - приводит ТАСС слова Пиотровского.

Валерий Лукин проработал в Эрмитаже более 40 лет. В его ведении были вопросы сохранности музейных зданий и утверждения новых проектов, касающихся строительства.

В настоящий момент нет информации о дате и месте прощания с Валерием Лукиным. Как сообщили в музее, эти данные будут обнародованы чуть позже.