Госдолг Франции превысил ВВП страны

Государственный долг Франции вырос в III квартале года до 100,4% от ВВП, или 2,415 миллиардов евро. Это произошло впервые с 2017 года.

В то же время прогноз властей сохраняется на уровне 98,8% от ВВП к концу текущего года, пишет AFP, ссылаясь на сообщения Национального института статистики и экономических исследований.

А в сенате звучат неутешительные мнения. Правоцентристская партия «Республиканцы» считает, что ситуация будет лишь усугубляться в связи с пенсионной реформой, которая «будет дорого стоить французам».

Напомним, 5 декабря во Франции началась общенациональная забастовка профсоюзов. На улицы вышли сотни тысяч человек. Причиной массового недовольства граждан стала пенсионная реформа, которую готовит французское правительство. Предполагается, что полноценные выплаты пенсионеры смогут получать только если отработают еще два года после выхода на пенсию.