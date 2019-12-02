В ДНР заявили о необходимости наделения русского языка статусом государственного

Власти самопровозглашенной Донецкой Народной республики (ДНР) предложили закрепить за русским языком статус единственного государственного. С таким предложением к Народному совету ДНР обратился ее глава Денис Пушилин. На сегодняшний день Конституция ДНР определяет госязыками русский и украинский.

Кроме того, Пушилин предложил внести изменения в закон «Об образовании», чтобы русский язык изучался как государственный, а украинский и другие языки самопровозглашенной республики – по желанию родителей.

«Исключение украинского языка из числа государственных не умаляет его значимости и не нарушает прав граждан ДНР, в частности, на использование украинского языка как языка частного общения», - цитирует заявление Народного совета «Донецкое агентство новостей».

В заявлении Народного совета также значится, что намерение изменить статус русской языка обусловлено интеграционными процессами между ДНР и Российской Федерацией.

Этим летом на Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни, что по мнению многих экспертов и обычных граждан, нарушает права значительной части русскоязычного населения страны и национальных меньшинств.