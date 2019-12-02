В Ростове-на-Дону башенный кран рухнул на газовую трубу

В центре Ростова-на-Дону упал башенный кран. Конструкция задела газовую трубу, из-за чего пришлось организовать эвакуацию людей.

Вызов спасателям об инциденте в переулке Братском поступил в 13.44 сегодня, 2 декабря. Кран рухнул, задев газовую трубу на здании «Ростелекома». Сотрудников компании в связи с этим эвакуировали.

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В результате происшествия никто не пострадал, сообщает DonDay со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по Ростовской области. Спасатели ожидают приезда газовой службы для уточнения информации об утечке.