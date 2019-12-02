В России ставки по ипотеке опустились до минимальных значений

До минимальных значений за последние два года опустились в России ипотечные ставки. На сегодняшний день кредит на покупку жилья можно взять под 9,4% годовых.

По данным ЦБ РФ, популярность ипотеки растет. Например, в октябре банки выдали 120 тысяч жилищных займов, а это на 13% больше, чем в сентябре. Общая сумма превысила 270 миллиардов рублей.

В руководстве Центробанка считают, что потенциал снижения ставок не исчерпан. Так, в ближайшие годы жилищные кредиты могут подешеветь до уровня 7-8% в год.

Сейчас выгоднее всего брать ипотеку в Уральском федеральном округе. Там на платежи уходит в среднем около 40% семейного бюджета. На нижних позициях рейтинга - Москва. В столице ипотека отнимает до 60% зарплаты.