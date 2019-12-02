Трое военнослужащих РФ пострадали при взрыве на границе Турции и Сирии

Трое российских военнослужащих получили легкие травмы и ушибы во время взрыва в районе населенного пункта Коран (район Кобани провинции Алеппо), сообщает Министерство обороны РФ.

ЧП произошло 2 декабря во время патрулирования военных РФ и Турции сирийско-турецкой границы. На пути следования бронеавтомобиля российской военной полиции сработало самодельное взрывное устройство.

«Бронеавтомобиль получил повреждения. Находившиеся в бронеавтомобиле трое российских военнослужащих получили легкие травмы и ушибы. Жизни военнослужащих угрозы нет», - сообщили в российском военном ведомстве.

Турция в октябре начала военную операцию «Источник мира» на сирийско-турецкой границе, направленную против запрещенной в их стране Рабочей партии Курдистана и террористической организации ИГИЛ*.

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Сочи 22 октября и согласовали шаги по выходу из кризиса на северо-востоке Сирии, вызванного началом турецкой операции и решением США вывести своих военных из этих районов страны. Стороны подписали документ, согласно которому российские военные отправляются на сирийско-турецкую границу для совместного патрулирования с военными Турции, а курдские отряды должны отойти от границы на глубину 30 километров.

*ИГИЛ («Исламское государство») - террористическая организация, запрещена в РФ.