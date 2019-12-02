Киев назвал условия отказа от судебных исков к «Газпрому»

Киев готов принять прямые поставки российского газа в качестве компенсации по судебным искам, которые он выиграл в международных судах. С таким заявлением выступил глава Минэнерго Украины Алексей Оржель.

Чиновник отметил, что в ближайшее время стороны начнут согласовывать детали нового транзитного договора и условия поставок газа. При этом, Киев все свои действия координирует с европейскими партнерами, отметил Оржель.

«Для того, чтобы предварительно принимать окончательные решения относительно объемов и сроков, а также компенсации, мы должны четко отработать все технические моменты, поэтому технический процесс проходит очень активно. Как результат стороны сейчас находятся в технических консультациях», - заявил Оржель на брифинге, трансляцию которого ведет телеканал «Наш».

Действующие контракты на транзит голубого топлива из России в Европу по территории Украины истекают в конце этого года. Ранее «Газпром» предложил «Нафтогазу» продлить договор на один год, но при условии взаимного отказа от судебных претензий. Кроме того, украинская сторона должна была отозвать иск в Антимонопольный арбитраж о взыскании с российской компании штрафа за якобы использование монопольного положения на рынке энергоносителей.

Украинские власти такое предложение сочли неприемлемым и заявили о желании заключить долгосрочный контракт на своих условиях.