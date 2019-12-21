Трамп подписал военный бюджет США с санкциями против России

Президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 финансовый год (начался 1 октября). Документ обязывает американскую администрацию ввести санкции против России.

Оборонный бюджет Соединенных Штатов составляет 738 миллиардов долларов, что на 3,1% больше в сравнении с 2019 финансовым годом (716 миллиардов).

На базовые нужды Пентагона будет потрачено 635 миллиардов долларов, 71,5 миллиард пойдет на боевые действия в Афганистане, Сирии, Йемене и других странах. Сумма в 31,5 миллиард будет направлена на поддержание боеготовности ядерного оружия и его модернизацию по линии Минэнерго США, а также на иные нужды в сфере обороны.

Церемония подписания военного бюджета транслировалась ведущими американскими телеканалами. Во время мероприятия Трамп также объявил о создании в США Космических войск.