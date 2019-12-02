Зеленский заявил о «плане Б» по ситуации в Донбассе

Владимир Зеленский заявил о существовании «плана Б» по ситуации в Донбассе. Однако подробности запасного варианта раскрывать западной прессе украинский президент отказался.

«Пока я не хочу говорить о моем “плане Б”. Поэтому он и называется “планом Б”, потому что я верю в “план А”. Но он существует. И я хотел бы прояснить одну вещь: мой “план Б” не подразумевает, что все останется так, как сейчас», - приводит слова Зеленского Der Spiegel.

Напомним, что саммит в «нормандском формате» должен состояться 9 декабря в Париже, где соберутся лидеры России, Германии, Франции и Украины. В Киеве заявили, что после встречи планируют начать работу над законопроектом об особом статусе Донбасса.