Около 180 грузовиков оказались в пробке на Военно-Грузинской дороге: видео

Около 180 большегрузов оказались в пробке на участке дороги Владикавказ - Ларс. Водители грузовиков утверждают, что готовы ждать, пока погода позволяет: в Северной Осетии установилась плюсовая температура.

Как удалось узнать «Звезде», в связи с этим было принято не разворачивать пункты обогрева.

Накануне стало известно, что Военно-Грузинская дорога, которая соединяет Россию со странами Закавказья, закрыта для грузовиков. Причиной тому стала непогода. В результате ограничения на одной из полос дорожного полотна образовалась плотная пробка из длинной цепи грузовиков.

Ограничения касаются только большегрузов, тогда как легковые автомобили пропускают свободно.