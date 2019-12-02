Около 180 грузовиков оказались в пробке на Военно-Грузинской дороге: видео
В связи с тем, что в Северной Осетии пока еще держится плюсовая температура, было принято не разворачивать пункты обогрева.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда
Около 180 большегрузов оказались в пробке на участке дороги Владикавказ - Ларс. Водители грузовиков утверждают, что готовы ждать, пока погода позволяет: в Северной Осетии установилась плюсовая температура.
Как удалось узнать «Звезде», в связи с этим было принято не разворачивать пункты обогрева.
Накануне стало известно, что Военно-Грузинская дорога, которая соединяет Россию со странами Закавказья, закрыта для грузовиков. Причиной тому стала непогода. В результате ограничения на одной из полос дорожного полотна образовалась плотная пробка из длинной цепи грузовиков.
Ограничения касаются только большегрузов, тогда как легковые автомобили пропускают свободно.