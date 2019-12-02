Стандарт качества: Рособрнадзор аккредитовал ВУЗ из Луганска

Луганский медицинский университет имени Святителя Луки получил аккредитацию Рособрнадзора. Экспертная комиссия постановила, что качество подготовки в этом высшем образовательном учреждении соответствует российским стандартам.

Теперь медицинский университет может выдавать дипломы российского образца по четырем специальностям: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология» и «Фармация».

Аккредитация действительна в течение пяти лет. Следом за медуниверситетом заявку на получение российской аккредитации подали еще два луганских высших учебных заведения.