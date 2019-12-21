Трамп официально объявил о создании Космических войск США

Президент США Дональд Трамп официально объявил о создании Космических войск. Заявление он сделал во время своего выступления на церемонии подписания военного бюджета.

Глава государства отметил, что это «важнейшая веха».

«Сегодня мы официально представляем новую ветвь наших вооруженных сил, которая называется Космические силы», - цитирует слова Трампа РИА Новости со ссылкой на трансляцию, которую ведет телеканал Fox News.

Об объявлении Трампа было известно заранее. В рамках текущего оборонного бюджета США на Космические силы планируется выделить 40 миллионов долларов. В их состав первоначально войдут 200 человек. Ранее генерал ВВС США Джон Хайтен призвал американское разведсообщество проверить возможности России и Китая вести космическую войну.