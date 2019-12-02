Следователи устанавливают других причастных к жестокому убийству мальчика в Екатеринбурге

В Ленинском районном суде Екатеринбурга прошло рассмотрение ходатайства следствия о мере пресечения Ивану Казанцеву, который является отцом убитого девятилетнего мальчика. Следователи устанавливают других участников инцидента.

На вопрос о месте жительства он ответил, что «не имеет дома на Земле», и назвал себя странником. Кроме того, Казанцев сказал, что «учился у Иисуса Христа» и верит только ему. Обвиняемый признался, что ранее был судим, сообщает РИА Новости.

Как сообщает «Е1.ru», суд принял решение отправить отца убитого мальчика в СИЗО до 26 января 2020 года.

Сотрудники правоохранительных органов нашли тело жестоко убитого мальчика в лесопарке Чкаловского района Екатеринбурга. В СМИ информация об этом появилась утром 28 ноября. Задержанная мать ребенка, гражданка Белоруссии, а также отец мальчика, предположительно, издевались над ним. По данным местного издания, ребенок скончался от асфиксии из-за кляпа во рту.

Также в СМИ ранее появилась информация о том, что родители совершили убийство собственного сына, потому что хотели «изгнать из него бесов». Следователи уже проверили квартиру в одном из домов, где семья убитого снимала квартиру и, предположительно, был убит ребенок.