На МЦД-1 введены поезда с большим количеством вагонов

Количество пассажиров на первом Московском центральном диаметре (МЦД-1) «Белорусско-Савеловский» значительно увеличилось со 2 декабря. Это стало возможным благодаря увеличению числа вагонов в поездах «Иволга». Вместо привычных составов из семи вагонов, на маршруте курсируют 11-вагонные составы, рассказали в столичном департаменте транспорта.

«В поездах станет свободнее, а сами поездки - комфортнее, так как появится 357 тысяч дополнительных мест в сутки. Общее количество новых мест, созданных для пассажиров на МЦД-1 и МЦД-2 благодаря увеличению числа вагонов в поездах, - более 1 миллиона в сутки», - отметили в пресс-службе ведомства.

Движение по первым двум диаметрам было запущено 21 ноября. Старт движению дали российский президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин, который подарил главе государства именную карту «Тройку».

Протяженность МЦД-1 и МЦД-2 составляет более 120 километров. Благодаря запуску диаметров, жители столичного региона смогут добираться до работы и дома с помощью удобных пересадок а другие виды транспорта.