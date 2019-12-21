NYT отследила перемещения агентов Секретной службы США по базе GPS

Сотрудника Секретной службы США, занимающейся охраной президента и других высокопоставленных лиц страны, получилось отследить по геолокационной информации, полученной с его личного телефона. В рамках проекта «Частная жизнь» журналисты The New York Times проанализировали отобранные наугад 50 миллионов сигналов с мобильных аппаратов в период с 2016 по 2017 год, принадлежащих 12 миллионам американцам.

Используя полученные данные, газета установила владельца одного из мобильных устройств, благодаря его перемещениям по городу, а также информации о работе и месте жительства. В итоге стало ясно, что телефон принадлежал сотруднику Секретной службы, который сопровождал американского лидера Дональда Трампа в 2017 году во время визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Соединенные Штаты.

По информации издания, владелец телефона выехал из резиденции президента США Мар-а-Лаго во Флориде и отправился в гольф-клуб, где Трамп встречался с Абэ, а затем сопроводил политиков на обед в другом гольф-клубе в Палм-Бич.

В материале отмечается, что сотрудникам The New York Times удалось отследить телефоны практически в каждом крупном правительственном здании и учреждении в Вашингтоне, а также установить личности их владельцев, включая президентского советника по национальной безопасности и известного сенатора.

В заключение издание выразило обеспокоенность тем, что информацию о маршруте и местонахождении первых лиц страны и их охранников можно получить так легко. Авторы статьи считают, что это может поставить под угрозу безопасность США. Кроме того, по мнению ряда экспертов, осуществлять слежку подобным образом могут и иностранные правительства.