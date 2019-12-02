Экономист назвал значимым событием запуск «Силы Сибири»

Запуск газопровода «Сила Сибири» - значимое событие, ознаменовавшее окончание определенного этапа серьезного инвестиционного проекта. Об этом заявил «Звезде» доктор экономических наук Никита Кричевский.

«Это безусловно значимое событие. Это окончание очередного этапа серьезного инвестиционного проекта. И это очень хорошо», - считает Кричевский.

Сегодня, 2 декабря, российский президент Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин в режиме телемоста запустили газопровод «Сила Сибири», по которому газ пойдет на внутренний рынок страны и на экспорт в КНР.

Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, реализация проекта важна как для российской и китайской сторон, так и для потенциальных покупателей.