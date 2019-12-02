«Птицепад» в Рязани: около сотни пернатых отравились в облаках токсичного тумана
О массовой гибели птиц и падеже животных в Октябрьском районе Рязани стало известно еще 28 ноября, все это время эксперт устанавливал причину.
© Видео: Новости Рязани ВКонтакте © Фото: Новости Рязани, VK
Ветеринарный эксперт, биолог-охотовед и орнитолог Владимир Романов предположил, что причиной массовой гибели птиц в Рязани мог стать ядовитый туман.
Врач полагает, что отравляющее воздействие на птиц мог оказать гематотропный яд фенол, выброс которого произошел во время крупного пожара на складе пестицидов в Рязани. Этот инцидент унес жизни более 80 птиц, сообщает паблик «Новости Рязани», который публикует интервью с Романовым.
По результатам вскрытия эксперт пришел к выводу, что мозг пернатых был полностью разрушен. Сейчас специалист занимается дополнительными лабораторными исследованиями.