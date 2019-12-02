Москвичам напомнили о важности диспансеризации

Регулярное прохождение медицинских осмотров позволяет выявить заболевание на ранних стадиях и успешно вылечить пациента. Об этом жителям и гостям Москвы напомнила замглавы столичного департамента здравоохранения Елена Богородская.

Среди самых коварных недугов, симптомы которых проявляются слишком поздно, она отметила сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные новообразования и сахарный диабет. Предотвратить негативный сценарий развития перечисленных болезней поможет диспансеризация, которая не требует от человека значительных усилий.

«За десять месяцев 2019 года свое здоровье проверили около 1,9 миллиона москвичей в возрасте от 18 лет и старше. Из них более 430 тысяч взрослых горожан сделали это в павильонах "Здоровая Москва". С июня по октябрь они работали в 46 городских зонах отдыха», - отметила Богородская.

Принять участие в диспансеризации и проверить состояние своего здоровья могут все москвичи старше 18 лет, напомнила чиновник Минздрава. До 39 лет это можно делать раз в три года (в 18, 21, 24, 27, 30, 33 ,36 и 39 лет). Начиная с сорокалетнего возраста процедура медосмотра должна стать ежегодной, напомнила Богородская на официальном сайте мэра Москвы. Кроме того, все желающие вне зависимости от возраста каждый год могут проходить бесплатный профилактический осмотр.

В ежегодное обследование входит анкетирование, в ходе которого врач опрашивает пациента на предмет наличия жалоб и заболеваний. Затем измеряет роста, веса и окружность талии. На основе этих данных специалисты рассчитывают индекс массы тела. Потом пациенту измеряют артериальное давление, а также определяют уровень общего холестерина и глюкозы в крови. Все анализы осуществляются экспресс-методом и результаты человек получает на руки через считанные минуты.

В случае необходимости, пациента направляют на дополнительное обследование, где его принимают узкопрофильные специалисты.