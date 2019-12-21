Швейцарский подрядчик «Северного потока - 2» остановил работу

Швейцарская компания Allseas, которая ведет практически всю укладу «Северного потока – 2», приостановила работу над проектом. Подрядчик будет ожидать разъяснений, каким образом будут применяться санкции США по отношению к компаниям, ведущим работу над строительством российского газопровода.

«В ожидании принятия проекта оборонного бюджета (США) Allseas приостановила свою деятельность по прокладке трубопровода Nord Stream 2. Allseas… будет ожидать руководства, включающего необходимые нормативные, технические и экологические разъяснения», - говорится в пресс-релизе компании.

Конгресс США 17 декабря одобрил введение санкций в отношении иностранных компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2». Таким образом Вашингтон намерен помешать строительству трубопровода. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп должен подписать проект оборонного бюджета страны в ближайшие минуты.