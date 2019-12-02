Зеленский намерен обсудить вопрос о транзите газа с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил реализацию проекта «Северный поток – 2» в ослаблении позиций Киева на переговорах по транзиту газа. Теперь вопрос транспортировки может быть рассмотрен в рамках встречи «нормандской четверки», отметил украинский лидер в интервью нескольким изданиям - Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza.

«Хотя наши европейские партнеры утверждают, что это не политический, а экономический проект, я позволю себе не согласиться», - отметил Зеленский.

Украинский президент отметил, что российский лидер Владимир Путин во время разговора с ним принял к сведению позицию Киева по транзиту.

«Для меня важно, что проблема газа сама по себе является вопросом. Чтобы ни пожелали обе стороны, это никоим образом не должно быть связано с Донбассом. Хотя я не исключаю, что транзит газа также будет рассматриваться в "нормандском формате"», - цитирует его Spiegel.

Двадцать пятого ноября Путин и Зеленский провели телефонные переговоры. Лидеры стран подробно обсудили газовую проблематику, включая продолжение транзита и возобновление прямых поставок российского газа на Украину.