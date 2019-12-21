В полиции Эстонии объяснили угрозы уголовным наказанием редакции Sputnik

В эстонской полиции подтвердили рассылку писем журналистам издания Sputnik Эстония с информацией о возможном уголовном наказании в связи с нарушением санкционного режима. По словам представителя правоохранительных органов, предупреждение связано с ограничениями, наложенными Евросоюзом на генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева.

В полиции пояснили, что эстонским законодательством запрещается работать на лицо, на которое наложены санкции, и оказывать ему услуги. В случае нарушения этого запрета предусмотрена уголовная ответственность.

«Бюро информации по отмыванию денег оповестило физические лица, у которых с «Россией Сегодня» имеются трудовой договор или трудовые отношения на основе договора, что в отношении Дмитрия Киселева и «России Сегодня» такие ограничения действуют. В письме мы также разъяснили, что в Эстонии предусмотрено уголовное наказание в случае заведомого нарушения международных финансовых санкций», - сказал изданию Delfi руководитель бюро Мадис Рейманд.

Ранее ситуацию с рассылкой уведомлений о грозящем журналистам наказании прокомментировал президент России Владимир Путин. Такое давление он назвал «удивительным цинизмом». Произошедшее также пообещали изучить в Евросоюзе.