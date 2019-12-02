Секретарь Совбеза РФ начал трехдневный визит в Китай

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в понедельник, 2 декабря, начинает программу трехдневного рабочего визита в Китай. В ходе поездки он намерен провести российско-китайские консультации по общественной безопасности, юстиции, правопорядку и вопросам стратегической стабильности. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза.

Там отметили, что во время поездки, которая продлится со 2 по 4 декабря, Патрушев планирует встретиться с членом Политбюро и главой канцелярии ЦК Компартии КНР.

В делегацию во главе с секретарем СБ РФ входят представители администрации президента, МВД, ФСБ, МИД, Минобороны, Минюста, Генпрокуратуры и СК.

Визиты в зарубежные страны для проведения двусторонних консультаций по вопросам безопасности Патрушев проводит нередко. За последние месяцы он посетил Таджикистан, Узбекистан, Кубу, Бразилию, Японию, Малайзию, Сингапур, Ереван, Баку и Минск.

Секретарь Совбеза России посещал Пекин в последний раз в мае 2018 года. Тогда он отметил, что сотрудничество двух стран достигло беспрецедентно высокого уровня. По его словам, Москва и дальше намерена углублять российско-китайский диалог по вопросам безопасности.