В метро Москвы появилась новогодняя почта

Московский метрополитен и «Почта России» в преддверии Нового года запустили сервис по отправке поздравительных открыток. Об этом рассказала заместитель начальника столичной подземки по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

«Уже третий год подряд мы запускаем новогоднюю почту, чтобы наши пассажиры могли порадовать своих родных и близких. Один почтовый ящик предназначен для поздравительных открыток родственникам, второй - для писем Деду Морозу», - сказала Темникова в беседе с ТАСС.

Воспользоваться услугой можно на 18 станциях метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК). Отправить открытку родным и друзьям или письмо Деду Морозу можно на стойках «Живое общение».

Всего установлено 36 ящиков. Чтобы письмо дошло до получателя, нужно указать его точный адрес и индекс. Сервис будет доступен до 8 января включительно.

Ранее всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга рассказал, о чем его чаще всего просят в канун Нового года, а также поделился, какие желания его больше всего тронули.