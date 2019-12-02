Эксперт рассказал о перспективах газопровода «Сила Сибири»

Факт поставки газа в Китай ставит Россию немного в другие экономические отношения с Европой, считает генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

«Если вы можете продавать свой товар двум покупателям, в конечном счете это будет гораздо выгоднее, чем продавать одному. Сейчас основное направление нашего газа и нефти – это Европа. Сам факт возможности поставок в Китай ставит нас с Европой несколько в другие экономические отношения. Рентабельность будет в любом случае, даже если цифры окажутся хуже, чем хотелось бы. Это будет поводом для другого стиля наших экономических отношений с Западом», - заявил радио Sputnik Дмитрий Журавлев.

Сегодня, 2 декабря, президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста запустили газопровод «Сила Сибири». Ранее запуск газопровода планировался на 20 декабря, но работы были завершены досрочно. Благодаря «Силе Сибири», газ будет транспортироваться с месторождений Восточной Сибири как на внутренний российский рынок, так и на экспорт в Китай.

По данным Газпрома, в 2020 году по контракту в КНР планируется поставить около 5 млрд кубометров газа, в 2021 году – 10 миллиардов, в 2022 году – 15 миллиардов. Эти объемы могут казаться небольшими, но газопровод все равно будет рентабельным, считает эксперт Дмитрий Журавлев.