Движение на Военно-Грузинской дороге закрыли для большегрузов: видео

Военно-Грузинская дорога, которая соединяет Россию со странами Закавказья, закрыта для грузовиков. Причиной тому стала непогода. Речь идет об участке Владикавказ – Ларс в направлении на выезд из РФ.

На ролике, который публикует «Звезда», видно, что на одной из полос дорожного полотна образовалась плотная пробка из длинной цепи грузовиков.

Ограничения касаются только большегрузов, тогда как легковые автомобили пропускают свободно.

В свою очередь, в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по республике Северная Осетия подчеркнули, что ограничения введены в связи с отсутствием возможности обеспечения безопасного движения. Ведомство призвало воздержаться от поездок на выезд из России в сторону Закавказья.