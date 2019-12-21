Ученые нашли старейший в мире лес из деревьев-грибов

Окаменелости доисторического леса обнаружили ученые Кардиффского университета в заброшенном карьере в местечке Каир американского штата Нью-Йорк. Ископаемые деревья возрастом 386 млн лет обладали необычными свойствами – они размножались, используя не семена, а споры, как грибы.

Находка относится к середине девонского периода. Исследователи считают, что лес произрастал на площади в 3 тысячи кв. м. и состояли из двух видов деревьев – Eospermatopteris и Archaeopteris. Первый относится к классу древовидных хвощей, второй имел стволы и папортниковые листья.

Ученые полагают, что это были одни из первых растений, которые начали улавливать и накапливать углекислый газ, сыграв значительную роль в эволюции атмосферы. Размножались они не типичным способном – через споры, сообщает журнал Current Biology.

Уничтожило древний лес наводнение. На это указывают обнаруженные в тех же слоях почвы окаменелости рыб.

Ранее в республике Тыва найдены следы древнего моря. Предполагается, что оно существовало на месте степей около 470 млн лет назад.