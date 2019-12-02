Пилоты самолета Путина рассказали о непростой посадке в Бишкеке

Во время полета российского президента Владимира Путина из Санкт-Петербурга в Бишкек, лайнер главы государства пришлось сажать в сложнейших метеорологических условиях. Над аэродромом столицы Киргизии стоял плотный туман и в процессе снижения видимость составляла не более 500 метров. Об этом рассказали пилоты правительственного авиаотряда в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

«Часть маршрута мы контролировали по ноутбуку, потому что не было видно даже рулежной дорожки», - рассказал один из пилотов.

Как отметили летчики, никакого риска для пассажиров самолета не было, а все решения экипажа о заходе на посадку и выполнении маневров осуществлялись обдуманно.