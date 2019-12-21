В МЧС предупредили москвичей о сильном тумане

Москву в ближайшее время окутает густой туман, который продержится до утра воскресенья, 22 декабря. Об этом предупреждает Главное управление МЧС РФ по российской столице.

«В ближайший час с сохранением до 10.00 утра 22 декабря местами в городе Москве ожидается туман с видимостью 100-500 метров», - сообщает ведомство.

В связи с этим МЧС советует водителям уменьшить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей и воздержаться от внезапных маневров на дорогах. Пешеходам рекомендовано при движении по краю проезжей части надевать на себя одежду со светоотражающими элементами.