NASA и Boeing приняли решение вернуть Starliner в воскресенье

Сотрудники NASA и корпорации Boeing запланировали посадку нового космического корабля Starliner на воскресенье, 21 декабря. Она должна состояться на полигоне Уайт-Сэндз в американском штате Нью-Мексико в 7.57 по местному времени (15.57 мск), рассказал глава космического ведомства Джим Брайденстайн.

Существует также запасное время – 15.48 (23.48 мск). Брайденстайн подчеркнул, что с момента запуска корабля удалось провести множество запланированных испытаний.

По словам вице-президента Boeing Джима Чилтона, в данный момент Starliner находится на стабильной орбите на высоте 250 км, его системы функционируют корректно.

«Мы выбрали эту высоту как наиболее подходящую для безопасного возвращения на Землю при сохранении возможности проведения необходимых тестов», - цитирует его ТАСС со ссылкой на трансляцию пресс-конференции на сайте NASA.

Starliner стартовал с мыса Канаверал в американской Флориде 20 декабря. Корабль успешно отделился от ракеты-носителя, но в расчетное время не смог включить двигатели. Из-за этого его стыковка с МКС была отменена. По предварительной версии, произошел сбой из-за нештатной работы системы расчета полетного времени. NASA и Boeing приняли решение вернуть аппарат. Изначально его посадка планировалась на 22 декабря.