Hollywood Reporter выбрал худшие фильмы 2019 года

Критики журнала Hollywood Reporter назвали десять худших картин 2019 года. В отрицательный рейтинг попали, в том числе, две ленты с участием Джона Траволты и последняя работа Сильвестра Сталлоне.

Топ-3 возглавил мультфильм «Стражи Арктики», за ним идет экранизация мюзикла «Кошки», на третьем месте «Темный Феникс» - очередная часть франшизы про людей Икс.

Четвертого места удостоилась картина «Домино», на пятом - «Фанат» с Джоном Траволтой, который эксперты назвали неубедительным.

В замыкающую пятерку попали «Призраки Шэрон Тейт», «Миллион мелких осколков», «Рэмбо: Последняя кровь», «Спокойствие» и «Бок о бок» опять с Джоном Траволтой.

В сообщении, опубликованном на сайте издания, специалисты посоветовали всем тем, кто хочет стать кинокритиком, обязательно просмотреть все десять, так как конкуренция в профессии слишком высокая, а плохих фильмов приходится смотреть очень много.