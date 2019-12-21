В Саратове полицейский получил огнестрельное ранение при исполнении служебных обязанностей. Подозреваемый в преступлении задержан.

По данным регионального управления СКР, инцидент произошел вечером 21 декабря по Киевскому проезду в Заводском районе города. Следователи осматривают место происшествия, сотрудника полиции госпитализировали в лечебное учреждение.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)», - рассказали в ведомстве.

Местное издание «Взгляд-инфо» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что полицейский получил ранение при задержании двух подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, у одного из которых был пистолет.