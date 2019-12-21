Армейская авиация РФ провела воздушное патрулирование в Сирии

Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщает, что российская военная авиация провела два очередных воздушных патрулирования.

Руководитель Центра по примирению враждующих сторон Юрий Боренков назвал включенные в полеты пункты. Армейская авиация выполнила патрулирования по маршруту Умм-Миаль – Метрас – Айн-Иса – электроподстанция Мамбрука – Камышлы, а также по маршруту Камышлы – Телль-Эш-Шур-Гарби – электроподстанция Мамбрука – Телль-Эш-Шур-Гарби – Камышлы.

Помимо воздушной части патрулирования, была также проведена и наземная - силы российской военной полиции продолжают держать под контролем сирийско-турецкую границу в провинциях Хасеке и Алеппо.