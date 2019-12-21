Абэ провел телефонные переговоры с Трампом

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ провел телефонные переговоры с американским президентом Дональдом Трампом. Стороны обсудили ситуацию вокруг Северной Кореи и обсудили дальнейшие действия. Об этом сообщил глава японского кабинета министров журналистам.

«Мы проанализировали текущую ситуацию вокруг Северной Кореи и скоординировали совместные будущие действия», - приводит слова Абэ издание Kyodo.

Глава правительства подверг критике политику Пхеньяна и ряд провокационных действий с их стороны. При этом он подчеркнул, что необходимо работать «над денуклеаризцией посредством мирного диалога».

В конце года заканчивается срок действия предоставления США новых предложений по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. На прошлой неделе постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза ООН, что путь к денуклеаризации Северной Кореи должен лежать не через санкции, а через укрепление доверия.