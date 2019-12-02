«Уже было»: Захарова прокомментировала желание Киева «принять в состав» пару российских областей

В российском внешнеполитическом ведомстве скептически отнеслись к идее официального Киева «принять пару российских областей» в состав Украины. Ранее с такой инициативой выступил вице-премьер этой страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Комментируя сказанное, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что подобные прецеденты уже были и напомнила украинскому чиновнику, чем они закончились.

«Одна "российская область" уже была в составе Украины, и ей там не понравилось», - заявила дипломат в эфире НСН.

Дмитрий Кулеба разразился критикой после выступления председателя Госдумы России Вячеслава Володина, который предположил, что из состава Украины может выйти несколько областей. В качестве причин Володин назвал национализм и постоянные притеснения малых народов.