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«Уже было»: Захарова прокомментировала желание Киева «принять в состав» пару российских областей

Ян Брацкий
12:25 02.12.2019
Официальный представитель МИД РФ напомнила о судьбе Крыма, который воссоединился с Россией.
«Уже было»: Захарова прокомментировала желание Киева «принять в состав» пару российских областей
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

В российском внешнеполитическом ведомстве скептически отнеслись к идее официального Киева «принять пару российских областей» в состав Украины. Ранее с такой инициативой выступил вице-премьер этой страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Комментируя сказанное, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что подобные прецеденты уже были и напомнила украинскому чиновнику, чем они закончились.

«Одна "российская область" уже была в составе Украины, и ей там не понравилось», - заявила дипломат в эфире НСН.

Дмитрий Кулеба разразился критикой после выступления председателя Госдумы России Вячеслава Володина, который предположил, что из состава Украины может выйти несколько областей. В качестве причин Володин назвал национализм и постоянные притеснения малых народов. 

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