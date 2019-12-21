Зеленский активировал план по кибербезопасности на Украине
Контролировать исполнение пунктов решения указом отведено секретарю СНБО Украины.
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Президент Украины Владимир Зеленский активизировал действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины «О неотложных мерах по усилению возможностей государства в сфере кибербезопасности».
«Контроль за выполнением решения СНБО Украины, введенного в действие настоящего Указа, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», - говорится в опубликованном на сайте президента указе.
Ранее на Украине вступил в силу закон о продлении особого статуса Донбасса. Согласно документу, особый статус отдельных районов ДНР и ЛНР продлен до конца 2020 года. Впервые этот закон был принят Верховной радой Украины в 2014 году, и его срок заканчивался 31 декабря 2019 года.