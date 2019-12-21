Зеленский активировал план по кибербезопасности на Украине

Ранее на Украине вступил в силу закон о продлении особого статуса Донбасса . Согласно документу, особый статус отдельных районов ДНР и ЛНР продлен до конца 2020 года. Впервые этот закон был принят Верховной радой Украины в 2014 году, и его срок заканчивался 31 декабря 2019 года.

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