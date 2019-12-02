Скончался создатель «Монти Пайтона» Джонатан Миллер

Известный британский режиссер, сценарист, актер и фотограф Джонатан Миллер умер в возрасте 85 лет у себя дома. Об этом сообщила семья режиссера, уточнив, что он скончался после «продолжительной борьбы с болезнью Альцгеймера».

Джонатан Миллер известен своими работами для BBC, а также фильмами «Король Лир», «Укрощение строптивой», «Алиса в стране чудес» и другими. Сценарист родился 21 июля 1934 года в Лондоне. Он изучал медицину в Кембридже, но потом увлекся искусством, пишет BBC.

Миллер работал сорежиссером телешоу «Монти Пайтон встречаются на окраине», а также заместителем директора Королевского национального театра и управляющим театра «Олд Вик».