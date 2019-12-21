«Это отдельный вопрос»: Козак о долге Украины перед РФ и урегулированию по газу

Вопрос по долгу Украины перед Россией в размере $3 млрд не включен в газовые договоренности двух стран. Долг «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража и долг по еврооблигациям Киева — разные вещи. Об этом заявил российский вице-премьер Дмитрий Козак.

«Это отдельный вопрос. У нас много сложных вопросов, но это все-таки разные долги. Там государственный долг, здесь - долг компаний, коммерческий», - объяснил Козак.

Если бы стороны попытались подключить дополнительные вопросы к соглашению, то могли бы и не договориться. Суть достигнутых договоренностей в том, чтобы подписать мировое соглашение и на этом вопрос закрыть, сказал Дмитрий Козак.

«К этой проблеме можно было подвязать еще массу проблем. Но тогда мы бы точно не договорились. Это отдельный вопрос. Его разделили ради того, чтобы скорее достигнуть договоренности», - пояснил премьер-министр.

В пятницу, 20 декабря, Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа и урегулированию взаимных требований.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер раскрыл детали соглашения с украинской стороной. Он сообщил, что договоренности предусматривают отказ от новых претензий и отзыв исков, а также выплату по решению Стокгольмского арбитража.