Помпео и глава МИД Германии обсудили противодействие США по «Северному потоку - 2»

Американский государственный секретарь Майк Помпео и глава МИД Германии Хайко Маас провели телефонный разговор. В ходе беседы они обсудили ряд вопросов, в том числе грядущее введение США санкций против подрядчиков «Северного потока - 2».

«Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Маас обсудили вопросы координации США и Германии по некоторым глобальным проблемам и решительное противодействие США продолжению строительства "Северного потока - 2"», - говорится в заявлении пресс-службы американского Госдепартамента.

Ранее заместитель официального представителя кабинета министров ФРГ Ульрике Деммер заявила, что ей непонятны санкции США в отношении строительства «Северного потока - 2», особенно на фоне трехсторонних переговоров по транзиту газа на Украину. Она добавила, что правительство Германии выступает против экстерриториальных ограничений и отвергает практику, затрагивающую европейские и немецкие интересы.

Напомним, Конгресс США во вторник, 17 декабря, одобрил введение санкций в отношении иностранных компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2». Таким образом Вашингтон намерен помешать возведению трубопровода.

Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в Бундестаге, заявила, что Германия не поддерживает практику экстерриториальных санкций и не видит другой возможности, кроме как вести переговоры.