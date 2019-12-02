СК впервые опубликовал видео с возможным убийцей двух девушек на курорте под Екатеринбургом

Следственный комитет впервые опубликовал видео, на котором, предположительно, показан убийца двух девушек на Уктусе. Следователи обратились к жителям Екатеринбурга с просьбой помочь установить личность подозреваемого.

На ролике запечатлен мужчина, который находился в районе происшествия за сутки до инцидента – 24 августа 2018 года. Следователи пообещали в качестве награды за помощь в раскрытии преступления миллион рублей. В настоящее время инцидентом занимается группа опытных оперуполномоченных управления уголовного розыска ГУ МВД РФ по Свердловской области.

«Проделан огромный объем работы, но сыщикам предстоит сделать еще больше. Конфиденциальность гарантируется», - цитирует сообщение СК РФ портал E1.ru.

Убийство произошло 26 августа 2018 года на склоне горнолыжного комплекса «Уктус». Обе девушки были обнаружены с травмами головы. Одна из пострадавших была жива, ее экстренно госпитализировали в больницу, однако медикам не удалось спасти ее жизнь. В настоящее время расследование дела продолжается.