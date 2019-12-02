Путин и Си Цзиньпин запустили газопровод «Сила Сибири»
Президент РФ отметил, что данный шаг выводит российско-китайское стратегическое взаимодействие в энергетике на качественно новый уровень.
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Президент России Владимир Путин совместно с китайским коллегой Си Цзиньпином в режиме телемоста сегодня, 2 декабря, запустили газопровод «Сила Сибири».
«Этот шаг выводит российско-китайское стратегическое взаимодействие в энергетике на качественно новый уровень», - подчеркнул российский лидер.
Благодаря газопроводу голубое топливо с месторождений Восточной Сибири будет транспортироваться как на внутренний российский рынок, так и на экспорт в КНР. Изначально ожидалось, что запуск состоится 20 декабря, однако работы были завершены быстрее.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что реализация данного проекта важна не только для обеих стран, но и полезна для потенциальных покупателей голубого топлива.