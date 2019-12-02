Путин и Си Цзиньпин запустили газопровод «Сила Сибири»

Президент России Владимир Путин совместно с китайским коллегой Си Цзиньпином в режиме телемоста сегодня, 2 декабря, запустили газопровод «Сила Сибири».

«Этот шаг выводит российско-китайское стратегическое взаимодействие в энергетике на качественно новый уровень», - подчеркнул российский лидер.

Благодаря газопроводу голубое топливо с месторождений Восточной Сибири будет транспортироваться как на внутренний российский рынок, так и на экспорт в КНР. Изначально ожидалось, что запуск состоится 20 декабря, однако работы были завершены быстрее.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что реализация данного проекта важна не только для обеих стран, но и полезна для потенциальных покупателей голубого топлива.