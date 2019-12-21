В центре Москвы загорелись два автомобиля: видео
На опубликованном в социальных сетях видео показана работа прибывших на место происшествия экстренных служб.
© Видео: Andreyabc1970, Twitter © Фото: Andreyabc1970, Twitter
На Большой Садовой улице в центре Москвы вспыхнули два автомобиля. Движение перекрыто по двум полосам.
Возгорание спровоцировало столкновение автомобилей. В инциденте пострадали три человека. Видеозапись пожара опубликовал пользователь Twitter под ником Andreyabc1970.
На кадрах видно пламя, высоко поднимающееся от загоревшихся автомобилей. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб и полиции. По последним данным, пожарные расчеты потушили пожар. Информация о пострадавших уточняется.