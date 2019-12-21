Названы 10 главных правил удачного отдыха в Европе

Эксперты составили список из десяти правил, которых стоит придерживаться путешественникам, которые хотят хорошо отдохнуть в Европе.

На первую строчку специалисты поставили сравнение цен на перелеты. Путешественникам советуют не стараться экономить и не покупать билеты у лоукостеров, так как они взимают дополнительную плату за выбор места, багаж или воду в салоне.

Также не стоит пытаться увидеть все достопримечательности сразу и не вносить в список желаемого сразу несколько городов, если отдых не планируется делать сильно продолжительным. Тогда можно будет гарантированно увидеть все основные самые известные и интересные достопримечательности.

В-третьих, эксперты советуют путешествовать на поездах, так как это отличная возможность полюбоваться живописными пейзажами. Билеты на поезда, ко всему прочему, стоят гораздо дешевле, чем на самолеты.

Также туристам рекомендуют пользоваться и общественным транспортом, так как в той или иной стране можно встретить большое количество нелегальных таксистов, которые могут обмануть доверчивого путешественника. К тому же, общественный транспорт также поспособствует более тесному знакомству с зарубежной культурой.

Полезной эксперты считают и предварительную покупку билетов в музеи и ознакомиться с правилами поведения в ресторанах: иногда официанты ставят на стол корзинку с хлебом или бутылку воды, не предупреждая о том, что это не «подарок от заведения».

В целом, эксперты издания The Points Guy также советуют путешественникам проверять данные о комиссиях на денежные операции по картам из-за зарубежных транзакций и возвращать в аэропорту tax free, чтобы не слишком сильно тратиться в каждой поездке.