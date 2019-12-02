Небесный наблюдатель: в РФ создадут сплошное радиолокационное поле для обнаружения вражеской авиации

На границах России появится радиолокационное поле, призванное отслеживать пуски крылатых ракет, подъем в воздух боевой авиации и иные аэродинамические цели.

В данный момент в России создано сплошное радиолокационное поле, предупреждающее о ракетном нападении. Поле по аэродинамическим целям, аналогичное ему, планируется создать в перспективе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

В новую систему включат загоризонтные станции типа «Контейнер»; новая РЛС способна отследить массовый взлет авиации, пуск крылатых ракет и старт гиперзвуковых аппаратов на расстоянии до двух тысяч километров от границы. Так обеспечивается время на отражение возможного удара по объектам страны.

Ранее первая в России загоризонтная РЛС заступила на боевое дежурство. В населенном пункте Ковылкино Республики Мордовия с 1 декабря в составе Воздушно-космических сил заступила на дежурство РЛС загоризонтного обнаружения типа «Контейнер».