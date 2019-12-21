На Кубе назначили нового премьер-министра

В субботу, 21 декабря, парламент Кубы утвердил кандидатуру Мануэля Марреро Круса на должность премьер-министра Республики. Ранее он возглавлял министерство туризма Кубы. Об это сообщается в Национальной ассамблее народной власти Кубы.

«Президент республики Куба Мигель Диас-Канель предложил на пост премьер-министра кандидатуру Мануэля Марреро Круса. Национальная ассамблея народной власти назначила премьер-министра по предложению президента», - говорится в сообщении.

Напомним, что в начале октября парламент Кубы избрал Мигеля Диаса-Канеля президентом страны. В прошлом году Мигель Диаса-Канель приезжал с визитом в России и встречался с президентом РФ Владимиром Путиным.