Резкое похолодание привело к смертельному ДТП в Башкирии

Лобовое столкновение произошло на трассе, неподалеку от села Аскарово Абзелиловского района Башкирии. В результате страшной аварии, погибли три человека, и пятеро пострадали. Об этом сообщили в региональном МВД РФ.

Известно, что столкнулись автомобиль Zaz Chance и Skoda Fabia. В Zaz погибли двое человек и один пострадал, в Skoda – один погиб и четверо пострадали. Среди раненных есть подросток 14 лет.

В ГУ МЧС по республике Башкортостан уточнили, что пострадавших, с травмами различной степени тяжести, на попутных машинах экстренно доставили в Абзелиловскую центральную районную больницу.

В регионе оттепель сменилась резким похолоданием. Еще вчера днем столбики термометров держались на отметке - 8, то сегодня опустились до - 9, а к ночи и до – 17 градусов. Региональное МЧС даже ввело ограничение движения и предупреждало водителей об ухудшении погоды из-за сильного и мокрого снега, а также образовавшейся гололедицы.