На Украине установили причину пожара в одесском колледже
Основной версией считается возгорание бытового электрооборудования.
© Фото: ТРК "Звезда"
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал причины возникновения пожара в одесском колледже экономики. К нему привело возгорание бытового электрооборудования на третьем этаже здания.
«Это произошло из-за небрежного отношения руководства и персонала колледжа, которые систематически игнорировали обязательное обеспечение противопожарной защиты и требований пожарной безопасности», - заявил Гончарук на своей странице в социальной сети Facebook.
Напомним, пожар в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел 4 декабря. По последним данным, в результате ЧС погибли 8 человек, 31 пострадал, 10 пропали без вести. По факту пожара возбудили уголовное дело.