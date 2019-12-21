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Снежный апокалипсис: ледяное облако накрыло Нью-Йорк и попало на видео

Тамара Астапенкова
20:01 21.12.2019
Чтобы снять захватывающие кадры, камеру установили на одну из башен нового комплекса Всемирного торгового центра.
© Видео: DavidJonesTV, Twitter © Фото: DavidJonesTV, Twitter

Захватывающие видео, на котором Манхэттен поглощает огромная надвигающаяся волна снега, распространилось в Сети. Его опубликовал в своем Twitter американский журналист Дэвид Джонс. Чтобы зафиксировать снежный шквал на одной из башен нового комплекса Всемирного торгового центра была установлена камера.

«Ух ты! Снежный шквал движется над Манхэттеном. Сумасшедший вид с вершины одной из башен Всемирного торгового центра», - написал Дэвид.

Похолодание пришло в Нью-Йорк в среду, 18 декабря. На кадрах зафиксировано, как белое огромное облако, похожее на туман, надвигается на город. По свидетельствам очевидцев, «белая волна» накрыла три соседних штата. Непогода быстро отступила, как и пришла.

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