Трое погибших: плохая погода привела к ДТП под Курганом

Три человека погибли в результате столкновения большегрузного автомобиля Volvo и ВАЗ-2109 в субботу днем на автодороге Р-254 Курган – Тюмень. Об этом сообщили в УМВД России по Курганской области.

«В результате ДТП водитель легкового автомобиля и две его пассажирки - женщины 1971 и 1945 годов рождения, - от полученных травм погибли на месте, ребенок 2014 года рождения не пострадал», - говорится в сообщении.

По предварительной информации, девушка 1994 года рождения, сидевшая за рулем «девятки», зацепила заснеженную правую обочину, после чего ее машину занесло. Она не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу и столкнулась с фурой. За рулем большегруза находился водитель 1978 года рождения.

На месте ДТП, которое произошло в Белозерском районе на 57 километре рядом с селом Тебенякское, находятся спасательные службы. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.