СМИ смогли отследить передвижения Трампа по геолокации

В США отследили геолокацию президента страны Дональда Трампа в течение одного дня. Это произошло в 2017 году.

Как сообщает The New York Times, удалось отследить передвижения американского лидера в день приезда премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Для этого пришлось изучить базу сигналов с 12 миллионов телефонов американцев. По утверждению издания, чтобы деанонимизировать данные о местонахождении Трампа, понадобилось пару минут.

«Помощником» в этом деле оказался сотрудник Секретной службы охраны Трампа, сигнал телефона которого удалось поймать. На опубликованной в новости карте издание отметило весь маршрут: сначала Трамп выехал из дома во Флориде, затем посетил гольф-клуб, потом еще один, а потом вновь вернулся в дом. На протяжении всего времени он находился вместе с Абэ. Вернувшись в поместье, они провели деловой ужин.