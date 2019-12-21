«Форточка возможностей»: Козак оценил газовое соглашение Киева и Москвы

Вице-премьер российского правительства Дмитрий Козак назвал «форточкой возможностей» соглашение России и Украины по газу. Он отметил, что договоренности открыли возможности для решения и иных вопросов, непосредственно не касающихся газа.

«Мы вчера, когда закончили переговоры, я сказал, что мы открыли “форточку возможностей” и убедились в том, что несмотря на все сложности наших отношений в целом, мы можем достигать соглашения по различным вопросам», - заявил Козак.

Он также призвал делать все возможное для того, чтобы «форточка» стала «дверью». Отдельно вице-премьер поблагодарил украинскую сторону за конструктивное участие в диалоге.

Ранее Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа и урегулированию взаимных требований. До этого трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Еврокомиссией завершились принципиальным соглашением по газовому вопросу.